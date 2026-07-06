Шесть украинских регионов остались без электричества после удара ВС РФ

Минэнерго Украины сообщило о блэкауте в шести регионах после атаки ВС РФ

После атаки Вооруженных сил РФ шесть регионов Украины оказались обесточены. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

В результате обстрелов энергетических объектов временно обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

О сроках возобновления подачи ресурса не сообщается.

6 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие ночью поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Удары наносились по сооружениям, которые находятся в Киеве и области. По данным ведомства, во время атаки были применены беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Вооруженные силы РФ провели операцию в ответ на удары украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина наносит удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры РФ, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.