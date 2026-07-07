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Армия

В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь БПЛА

МО РФ: за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 452 дрона над регионами РФ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20.00 6 июля до 8.00 7 июля дежурным средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

7 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на промышленном предприятии в регионе произошел пожар в результате атаки БПЛА.

Он рассказал, что ночью в Боровском, Дзержинском, Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги были перехвачены шесть дронов.

6 июля украинские беспилотники впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Собянин сообщил о сотнях беспилотников, летевших на Москву.

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