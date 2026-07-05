Все меньше судов проходят через Ормуз вдоль побережья Омана

Количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, в воскресенье сократилось до минимума. Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу и субботу по меньшей мере восемь судов были замечены разворачивающимися при прохождении Ормузского пролива. Четыре из них направились на север, в сторону иранского маршрута, и покинули пролив.

Согласно данным Kpler, которые приводит Bloomberg, в субботу Ормузский пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, но только одно из них открыто сообщило о своем прохождении через пролив вдоль оманского побережья. При этом подсчет компании не включает суда, которые пересекли пролив с выключенными транспондерами.

Один развернувшийся танкер предпринимает новую попытку, проплывая мимо оконечности полуострова Мусандам в Омане, отмечает агентство.

3 июля сообщалось, что крупнейшая за четыре месяца партия саудовской нефти пересекла Ормузский пролив.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.