Глава Тульской области сообщил о сбитых украинских БПЛА

Губернатор Миляев: в небе над Тульской областью сбили 11 дронов ВСУ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что в небе над регионом сбили 11 украинских БПЛА.

«В небе над Тульской областью подразделения ПВО противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 11 украинских беспилотников», — поделился Миляев.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Также не было зафиксировано разрушений инфраструктуры.

Миляев призвал местных жителей быть бдительными и сообщать в экстренные службы об обнаружении подозрительных предметов.

Накануне глава Тульской области сообщал о двух сбитых украинских БПЛА.

Также 6 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников в Гукове и пяти районах области.

Чиновник уточнил, что вражеские дроны были сбиты в Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком районах региона. По его словам, пока неизвестно, могли ли пострадать люди.

Ранее стало известно, что разведка США помогает Украине атаковать объекты на территории России.