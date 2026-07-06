Власти Тульской области сообщили об уничтоженных БПЛА

Губернатор Миляев: над Тульской областью сбили два украинских БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале о сбитых украинских БПЛА над регионом.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО (силы противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») Минобороны России уничтожены 2 украинских беспилотника», — поделился Миляев.

Он добавил, что предварительно пострадавших и разрушений нет. Миляев также напомнил местным жителям, что об обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать по телефонам экстренных служб — 01, 101, 112.

6 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников в Гукове и пяти районах области.

Чиновник уточнил, что вражеские дроны были сбиты в Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком районах региона. По его словам, пока неизвестно, могли ли пострадать люди.

В Калужской области атака беспилотника привела к пожару на промышленном предприятии.

Ранее стало известно, что разведка США помогает Украине атаковать объекты на территории России.