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Армия

В Бразилии заявили о высоком риске военного вторжения США

Глава МИД Бразилии Виэйра заявил о возросшем риске военного вторжения США
US Navy

Недавнее решение США о признании крупнейших преступных группировок Бразилии террористическими организациями создает серьезные риски для страны. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра, чьи слова приводит CNN Brasil.

«Данное решение американских властей может негативно сказаться на финансовых и миграционных аспектах для граждан Бразилии. Кроме того, существует вероятность применения военной силы США на бразильской территории», — отметил дипломат.

По информации телеканала, источники в бразильском министерстве иностранных дел считают, что шаг Вашингтона по внесению группировок Comando Vermelho и Primeiro Comando da Capital в список «международных террористических организаций» не приведет к улучшению сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

До этого президент США в ходе мероприятия во Флориде пригрозил захватить Кубу, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам страны.

Ранее да Силва обвинял Трампа в попытке создать «новую» Организацию Объединенных Наций, которой он будет «единолично владеть».

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