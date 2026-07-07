В Шереметьево ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

В столичном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены по соображениям безопасности.

7 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны пяти украинских беспилотников, летевших к столице. Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу в ночь на 7 июля, достигло шести.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Внуково начали временно обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

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