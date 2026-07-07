Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Еще пять беспилотников атаковали Москву

Собянин заявил об уничтожении еще 5 дронов, летевших на Москву
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на канале в мессенджере «Макс» об уничтожении силами ПВО (противовоздушной обороны) еще пяти БПЛА противника, летевших к столице.

Пост опубликован около 3:07. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу в ночь на 7 июля, достигло шести. Первый был ликвидирован на подлете к городу в 2:40.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Внуково начали временно обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!