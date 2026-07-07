Еще пять беспилотников атаковали Москву

Собянин заявил об уничтожении еще 5 дронов, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на канале в мессенджере «Макс» об уничтожении силами ПВО (противовоздушной обороны) еще пяти БПЛА противника, летевших к столице.

Пост опубликован около 3:07. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу в ночь на 7 июля, достигло шести. Первый был ликвидирован на подлете к городу в 2:40.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Внуково начали временно обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.