Стали известно о гибели мирного жителя при ракетной атаке на Белгородскую область

Шуваев: в результате ракетного удара в Белгородском округе погиб мирный житель

В результате нанесенного украинскими ракетами удара в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Трагедия произошла в селе Беловское Белгородского округа в ходе первого ракетного удара по региону. Врио губернатора выразил искренние соболезнования семье погибшего, назвав происшедшее огромной и невосполнимой утратой.

Белгород и Белгородский округ были повторно обстреляны ракетами. По предварительным данным, от атаки никто не пострадал.

Шуваев сообщил, что в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте. Сейчас огонь тушат пожарные. Врио губернатора подчеркнул, что все экстренные службы продолжают работать в штатном режиме.

До этого стало известно, что в Беловском в ходе ракетного удара пострадали три человека. В Белгороде после ракетной атаки возникли перебои со светом и водой.

Ранее мэр Белгорода заявил о колоссальном ущербе городу от обстрелов ВСУ.