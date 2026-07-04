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Общество

Мэр Белгорода оценил ущерб нанесенный городу от обстрелов ВСУ

Демидов: ВСУ нанесли колоссальный урон гражданской инфраструктуре Белгорода
Оперштаб Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли колоссальный урон гражданской инфраструктуре Белгорода за прошедшие двое суток. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов Белгорода за прошедшие двое суток было повреждено остекление в 174 квартирах и четырех частных домах, также посечены осколками 135 автомобилей и повреждены объекты инфраструктуры.

Демидов отметил, что по каждому случаю повреждений имущества горожан уже составили акты. Помимо этого, спасательные и коммунальные службы обеспечили закрытие теплового контура в местах, где это необходимо. Также он поблагодарил специалистов, которые возвращают город к жизни.

Накануне ВСУ тоже нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки мирная жительница получила несовместимые с жизнью травмы, получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с электро- и водоснабжением.

Врио губернатора области Александр Шуваев назвал ночную атаку ВСУ на Белгород и Белгородский округ самой масштабной за время проведения специальной военной операции.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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