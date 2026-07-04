Мэр Белгорода оценил ущерб нанесенный городу от обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли колоссальный урон гражданской инфраструктуре Белгорода за прошедшие двое суток. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов Белгорода за прошедшие двое суток было повреждено остекление в 174 квартирах и четырех частных домах, также посечены осколками 135 автомобилей и повреждены объекты инфраструктуры.

Демидов отметил, что по каждому случаю повреждений имущества горожан уже составили акты. Помимо этого, спасательные и коммунальные службы обеспечили закрытие теплового контура в местах, где это необходимо. Также он поблагодарил специалистов, которые возвращают город к жизни.

Накануне ВСУ тоже нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки мирная жительница получила несовместимые с жизнью травмы, получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с электро- и водоснабжением.

Врио губернатора области Александр Шуваев назвал ночную атаку ВСУ на Белгород и Белгородский округ самой масштабной за время проведения специальной военной операции.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.