ВСУ выпустили ракеты по Белгородской области, есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке, написал в Telegram-канале врио губернатора области Александр Шуваев.

Чиновник заявил, что большую часть ракет удалось сбить, однако есть прилеты по гражданской инфраструктуре. А в селе Беловское пострадали три человека. Им помогают врачи.

«В селе Пушкарное загорелась надворная постройка — сотрудники МЧС производят тушение пожара», — добавил глава региона.

Он призвал местных жителей беречь себя, не игнорировать сигналы оповещения и пользоваться укрытиями.

На прошлой неделе регион подвергся нескольким ракетным ударам. А атака ВСУ на Белгород и Белгородский округ в ночь на 5 июля была самой масштабной за СВО. Атакованы были объекты жизнеобеспечения. После этого в городе возникли проблемы с водой и светом. На этом фоне Шуваев отметил, что трудности временны, и пообещал «обязательно все восстановить».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.