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Армия

У побережья Омана обстрелян танкер

UKMTO: снаряд попал в борт танкера у побережья Омана
Владимир Астапкович/РИА Новости

Недалеко от побережья Омана подвергся обстрелу танкер, на борту судна вспыхнул пожар. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах Великобритании.

Инцидент произошел в восьми морских милях (около 14 км) к востоку от населенного пункта Лимах. Экипаж судна, следовавшего на юг, сообщил, что в левый борт танкера попал неизвестный снаряд. В результате на судне начался пожар.

По имеющейся информации, разлива нефти нет, никто из моряков не пострадал.

27 июня стало известно, что в Ормузском проливе подвергся атаке танкер. Судно получило повреждения мостика, экологический ущерб не был зафиксирован.

25 июня у берегов Омана в Ормузском проливе подверглось обстрелу грузовое судно. В его правый борт попал неизвестный снаряд. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Иране заявили о полном снятии морской блокады со стороны США.

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