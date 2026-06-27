В Британии заявили об атаке на танкер в Ормузском проливе

UKMTO: в Ормузском проливе был атакован танкер

Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.

«Капитан танкера сообщил о попадании в него неопознанного снаряда. Судно получило повреждения мостика; все члены экипажа в безопасности», — говорится в сообщении.

В UKMTO добавили, что после атаки экологический ущерб не был зафиксирован. В центре призвали суда соблюдать осторожность при прохождении через Ормузский пролив.

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям.

Позже журналист Барак Равид заявил, что американские вооруженные силы нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе.

В ночь на 27 июня КСИР заявил об ударах по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по объектам в Иране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране рассказали о работе порта в Ормузском проливе после ударов США.