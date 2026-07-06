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Общество

Аэропорт Новосибирска временно перестал принимать и отправлять рейсы

Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропорта Новосибирска
Александр Кряжев/РИА Новости

Новосибирский аэропорт Толмачево временно прекратил принимать и отправлять пассажирские рейсы, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

В сообщении уточняется, что введенные в аэропорту Новосибирска ограничения «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

6 июля в Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности. Местное население получило оповещение об этом через единую региональную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В тексте оповещения говорилось, что жителям не рекомендуется покидать дома и подходить к оконным проемам, а лучше всего «укрыться в помещениях с капитальными стенами без окон». Тех, кто на момент объявления режима находился на улице или ехал в машине, призвали оперативно пройти в ближайший подвал, подземный паркинг или капитальное строение.

Ранее появились кадры из Омской области, впервые атакованной ВСУ.

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