В Курской области несколько жилых домов пострадали в результате атак БПЛА

Хинштейн: в небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников

В Курске отражена атака нескольких беспилотников. В результате инцидента в разных районах города зафиксированы повреждения частного жилого сектора, заявил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Один из дронов столкнулся с техническим этажом многоэтажного дома на проспекте Клыкова. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Специалисты проводят обследование территории.

На месте происшествия работают экстренные службы: МЧС, полиция и Росгвардия. Ситуацию контролируют заместитель главы региона Олег Горячев и мэр Курска Евгений Маслов. Утром на объекте начнет работу комиссия для оценки нанесенного ущерба.

«Прошу всех жителей быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности! Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить», — обратился Хинштейн к жителям региона.

ВСУ ночью 6 июля нанесли удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.

Ранее мужчина подорвался на мине в Курской области.