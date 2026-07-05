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Армия

Мужчина подорвался на мине в Курской области

Хинштейн: мужчина на тракторе подорвался на мине в Курской области
Global Look Press

Мужчина получил ранение в результате подрыва трактора на мине в Льговском районе Курской области. Об этом глава региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, у мужчины были выявлены осколочные ранения левой голени. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в местной центральной районной больнице, от госпитализации мужчина отказался.

«Врачи будут наблюдать его амбулаторно. Желаю скорейшего выздоровления», — написал губернатор.

1 июля Хинштейн заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск Курской области пострадали пять человек. Хинштейн добавил, что также травмы получили 45-летний мужчина и 72-летняя женщина. У них диагностировали слепые осколочные ранения. При этом мужчина отказался от госпитализации, женщину доставили в Курск.

Утром 1 июля Хинштейн сообщил, что ночью ВСУ с помощью беспилотников разбросали на двух площадях в Рыльске взрывные устройства. По его словам, при разминировании боевой части взрывотехник ОМОН Росгвардии получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее врач рассказал о состоянии раненного при подрыве автомобиля чиновника.

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