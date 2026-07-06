Над регионами России сбили 116 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 116 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

По данным оборонного ведомства, дроны были уничтожены над территориями Смоленской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Тверской, Омской, Калужской и Ленеградской областей. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Башкортостан, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В министерстве уточнили, что попытки атаки были пресечены в период с 8:00 по 20:00 мск. ВСУ задействовали БПЛА самолетного типа.

Несколькими часами ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе отразили атаку украинских войск на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По его словам, было уничтожено более 70 беспилотных летательных аппаратов. Евраев также напомнил жителям о компенсации за ущерб имуществу.

Ранее финские военные перекрыли движение по воздуху и морю из-за украинских дронов.