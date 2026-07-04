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Армия

Силовики сообщили о положении пограничников ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: украинские пограничники оказались в окружении под Белым Колодезем
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские пограничники из 11-го пограничного отряда оказались в окружении и без снабжения в районе поселка Белый Колодезь Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости представители российских силовых структур.

По их данным, родственники военнослужащих массово публикуют в украинских социальных сетях сообщения о том, что их близкие находятся в окружении и лишены необходимого обеспечения в районе Белого Колодезя.

Как отметили собеседники агентства, поселок Белый Колодезь, расположенный в Волчанском районе Харьковской области, является важным логистическим узлом снабжения украинской группировки, действующей восточнее Волчанска. По оценке силовых структур, установление контроля над этим населенным пунктом приведет к нарушению путей снабжения ВСУ в районе Волчанска и затруднит переброску резервов.

Вооруженные силы Украины потеряли более 223 тысяч военных за первое полугодие 2026 года. Самые большие потери ВСУ пришлись на июнь (41 397 военных), в марте потери составили 39 060 бойцов, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, в феврале — 34 555.

Ранее удары российских дронов вынудили ВСУ пересмотреть маршруты снабжения

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