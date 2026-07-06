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Армия

Российские военные сбросили ФАБ-500 на объекты ВСУ в Харьковской области и ДНР

Минобороны: ВС РФ бомбами ударили по пунктам управления БПЛА и дислокации ВСУ

Вооруженные силы РФ ударили по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) одной из бригад Национальной гвардии Украины, находившемуся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны, передает ТАСС.

По данным агентства, военнослужащие использовали авиационные бомбы ФАБ-500. Пораженный пункт управления дронами располагался в районе населенного пункта Золотой Колодезь и использовался бойцами 1-й отдельной бригады Нацгвардии Украины.

Также российские войска нанесли удар по месту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель находилась недалеко от населенного пункта Захаровка в Харьковской области.

3 июля Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны поразили пункт управления БПЛА ВСУ, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. По объекту ударили многоцелевой управляемой ракетой X-39. В результате были уничтожены здание, расчеты беспилотников и их оборудование.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.

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