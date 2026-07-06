Власти Украины готовят школьников в агенты для диверсионной и террористической деятельности на подконтрольных Вооруженным силам РФ территориях. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

»Киевский режим из сегодняшних школьников, студентов и не только готовит не просто будущий военный контингент, но и «агентов» для дальнейшей диверсионной и террористической деятельности на освобождаемых территориях, в том числе и Харьковской области», — сказал глава ВГА.

Ганчев добавил, что Киев уже вывез на военные учения старшеклассников из девяти общин Харьковской области. При этом, по словам главы ВГА, студентов харьковских и запорожских вузов отправили на специальный курс военной подготовки.

4 июля президент России Владимир Путин заявил, что после успешного взятия российскими войсками Константиновки в Донецкой народной республике противник может попытаться организовать диверсионно-террористические действия. По словам главы государства, такие меры могут быть предприняты для того, чтобы подтвердить распространяемую Киевом ложную информацию и создать видимость военных достижений.

Ранее Путин рассказал, что вынуждает Киев действовать откровенно террористическими методами.