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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Российские военные за сутки сбили более 800 БПЛА ВСУ

МО: ВС РФ за сутки уничтожили 811 дронов ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили более 800 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в военном ведомстве.

До этого в военном ведомстве сообщали, что российские бойцы нанесли удары по АЗС и бензовозу в Днепропетровской области. По информации ведомства, военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты типа «Герань». Целями стали АЗС и бензовоз, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Объекты находились в районе населенных пунктов Марганец, Любимовка и Одаровка.

Также силами РФ были уничтожены АЗС в Сумской и Черниговской областях с помощью БПЛА «Герань». Кадры объективного контроля позволяют достоверно подтвердить ликвидацию целей в режиме реального времени, отметили в Минобороны.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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