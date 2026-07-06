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Армия

Эксперт объяснил, почему США выступают против наступательных операций ВСУ

Военэксперт Леонков: США осознают нехватку личного состава в ВСУ
Mariam Zuhaib/AP

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон выступает против наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам аналитика, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Киев. Кроме того, в ВСУ по-прежнему серьезные проблемы с личным составом.

«Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», — пояснил Леонков.

Иными словами, Соединенные Штаты продолжают придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», добавил он.

Как заявил Вэнс, пока США ведут переговоры об урегулировании украинского конфликта, ВСУ «должны максимально защищаться».

Он объяснил позицию Вашингтона тем, что американцы предпринимают усилия для разрешения кризиса. В качестве аргумента вице-президент напомнил о неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году. По этой причине политик рекомендовал Киеву придерживаться оборонительной стратегии.

Ранее Вэнс рассказал, почему контрнаступление ВСУ в 2023 году стало катастрофой.

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