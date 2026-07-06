В Ленобласти увеличилось количество сбитых беспилотников

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем канале в «Максе», что количество сбитых в регионе беспилотников достигло 62.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается. Последствия, возникшие в результате атаки, ликвидированы», — поделился Дрозденко.

До этого он сообщал, что БПЛА повредили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

В Росавиации сообщили, что на фоне атаки БПЛА аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июля выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Ленинградской областью.

Ранее российские силы нанесли «удар возмездия» по объектам в Киеве и области.