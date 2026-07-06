Российские ракеты попали в здание фабрики Порошенко в Киеве

«РВ»: в Киеве в ходе ракетной атаки уничтожено здание фабрики Roshen Порошенко

В Киеве произошел пожар в здании фабрики «Рошен» (Roshen), которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Авторы канала уточнили, что объект был поражен в ходе ракетной атаки российских военных в столице Украины.

«Здание фабрики «Рошен» в Киеве подверглось атаке — огонь после удара уничтожает все на своем пути», — говорится в публикации.

Отмечается, что Порошенко неоднократно «хвалился», что производит дроны и передает их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Рошен» (Roshen) — украинская компания, считающаяся одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Она принадлежит Петру Порошенко, который занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.

6 июля небо над Киевом затянуло черным дымом из-за пожаров. Как сообщило агентство Укринформ, запах гари ощущают во всех районах украинской столицы. Воздух в городе стал едким, уточнили журналисты и призвали местных жителей не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.