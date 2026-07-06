В российском регионе включили сирены из-за беспилотной опасности

В Курганской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

В регионе работают дежурные службы и силовые ведомства. Местных жителей призвали не поддаваться панике и соблюдать общие правила безопасности. Необходимо спрятаться в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале или в специальном убежище и находиться там до отмены сигнала беспилотная опасность.

По данным портала 45.ru, в Кургане включили сирены. Громкоговорители предупредили жителей, что в регионе действует режим «Беспилотная опасность».

В ночь на 6 июля массовую атаку беспилотников отразили на подлете к Ярославлю. По словам губернатора региона Михаила Евраева, силы ПВО сбили более 70 украинских БПЛА. Два человека, получившие осколочные ранения, были госпитализированы, рассказал он. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые важны для следствия. В случае их обнаружении к ним нельзя приближаться, так же не стоит пользоваться телефонами рядом с ними. Угроза беспилотной опасности в Ярославской области сохраняется, добавил губернатор.

Ранее силы ПВО за ночь сбили полтысячи украинских беспилотников над Россией.