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Армия

Массовую атаку украинских дронов отразили на подлете к Ярославлю

Губернатор Евраев: при атаке БПЛА на Ярославль пострадали два человека
Inna Varenytsia/Reuters

Два человека пострадали во время массовой атаки беспилотников на Ярославль. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Ночью на подлете к Ярославлю было сбито более 70 беспилотников. Два человека, получившие осколочные ранения, были госпитализированы, рассказал губернатор.

Он отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые важны для следствия. В случае их обнаружении к ним нельзя приближаться, так же не стоит пользоваться телефонами рядом с ними.

Угроза беспилотной опасности в Ярославской области сохраняется, добавил Евраев.

Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудников предприятия эвакуировали, пострадавших нет.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили 519 украинских беспилотников над Россией.

Ранее глава Грайворонского округа получил осколочное ранение при атаке БПЛА.

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