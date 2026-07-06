Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Пленный ВСУ заявил, что сослуживцы оставили его умирать из-за национальности

Раненому украинскому военному отказали в медпомощи из-за его национальности
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Пленный военный 107-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Руснак заявил РИА Новости, что сослуживцы отказались оказывать ему медпомощь из-за его национальности.

Боец по национальности — молдаванин.

Руснак получил осколочные ранения ног, один из сослуживцев начал оказывать ему первую медицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение. Другие украинские военнослужащие не поддержали помощь раненому.

«Ребята сказали, мол, бросай молдаванина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить — пусть умирает», — рассказал пленный.

Руснак добавил, что эти же сослуживцы, оставляя позицию, не стали его забирать с собой.

До этого пленный украинский военнослужащий Дмитрий Мелешко рассказал, что мобилизованных во время тренировок в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии «Прибан» в Черниговской области подгоняли выстрелами под ноги. По его словам, инструкторы использовали для этого пистолеты.

Ранее пленный боец ВСУ расплакался при виде хлеба.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!