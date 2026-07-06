Пленный ВСУ заявил, что сослуживцы оставили его умирать из-за национальности

Пленный военный 107-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Руснак заявил РИА Новости, что сослуживцы отказались оказывать ему медпомощь из-за его национальности.

Боец по национальности — молдаванин.

Руснак получил осколочные ранения ног, один из сослуживцев начал оказывать ему первую медицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение. Другие украинские военнослужащие не поддержали помощь раненому.

«Ребята сказали, мол, бросай молдаванина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить — пусть умирает», — рассказал пленный.

Руснак добавил, что эти же сослуживцы, оставляя позицию, не стали его забирать с собой.

До этого пленный украинский военнослужащий Дмитрий Мелешко рассказал, что мобилизованных во время тренировок в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии «Прибан» в Черниговской области подгоняли выстрелами под ноги. По его словам, инструкторы использовали для этого пистолеты.

Ранее пленный боец ВСУ расплакался при виде хлеба.