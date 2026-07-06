В столице Украины произошли пожары

Кличко сообщил о возгорании в Киеве нежилой застройки и складского помещения

В Голосеевском районе Киева произошло возгорание на территории нежилой застройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В Дарницком районе обломки попали в нежилую застройку. В Подольском районе обломки упали на территорию гаражного кооператива.

В других местах города загорелось складское помещение, обломки упали на открытую территорию.

3 июля стало известно, что Киев с утра затянуло сильным смогом. Местные жители также сообщили о запахе гари.

За день до этого российская армия нанесла удар возмездия по Киеву в ответ на атаки гражданской инфраструктуры на территории РФ. По данным Министерства обороны России, были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

После атаки в центре Киева произошел крупный пожар в пятизвездочном отеле CityHotel Residence. Как уточнили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», этот отель использовался командованием Вооруженных сил Украины в качестве пункта размещения зарубежных военных экспертов и иностранных наемников.

Ранее в Кремле раскрыли цели массированного ответного удара ВС России.