Армия России начала наносить массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») в «Максе».

По информации военкоров, стратегические бомбардировщики нанесли удары ракетами Х-101. В воздушное пространство Украины они вошли приблизительно в 02:00 по московскому времени.

Кроме этого сообщается, что российский флот выпустил крылатые ракеты «Калибр» по целям на Украине.

До этого сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Накануне российские вооруженные силы успешно атаковали ряд стратегических объектов на территории Украины, включая военные аэродромы, предприятия топливно-энергетического сектора и элементы транспортной системы. Минобороны России сообщило, что под удар попали логистические центры, места производства и складирования дальнобойных беспилотников и их компонентов.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.