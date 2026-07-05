На Украине рассказали о новой мошеннической схеме ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Западной Украине с помощью мошеннической схемы вымогают деньги у мужчин, имеющих бронь от мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, сотрудники ТЦК в Закарпатской области везут имеющих отсрочку граждан, в том числе студентов, в пограничную полосу. Там их фотографируют так, словно остановили при попытке незаконного пересечения границы. После этого с них снимают бронь и мобилизуют либо требуют дать взятку.

Гончаренко заявил, что подобные случаи имеют не единичный, а системный характер. Депутат подчеркнул, что уже готовятся обращения в правоохранительные органы.

1 июля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизуют мужчин, страдающих сахарным диабетом и ожирением.

До этого Лубинец заявил, что на Украине количество обращений по поводу нарушений прав граждан со стороны ТЦК и социальной поддержки с 2022 года увеличилось более чем в 300 раз.

Ранее на Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду.