В Тихом океане стартовали масштабные военно-морские учения

В акватории Тихого океана возле Гавайских островов стартовали масштабные международные морские маневры RIMPAC 2026, организуемые под эгидой американских ВМС. Об этом пишет «Интерфакс».

В мероприятии, которое продлится до конца месяца, задействованы представители флотов 30 государств. Совокупная группировка включает 31 надводный корабль, 5 подлодок, почти две сотни летательных аппаратов и около 30 тысяч человек личного состава, включая подразделения морской пехоты.

Руководитель учений вице-адмирал Джеффри Джаблон уточнил, что программа подготовки включает отработку ПВО и противолодочных действий, десантные операции, мероприятия по разминированию побережья, а также задачи по поиску и спасению людей и оказанию гуманитарной поддержки в зонах бедствий. Кроме того, запланировано проведение более 30 экспериментов с применением беспилотных технологий.

Вице-адмирал подчеркнул символизм нынешних учений, проходящих в год 250-летия со дня образования США. Он отметил, что RIMPAC служит площадкой для укрепления связей с партнерами и союзниками, которые выстраивались на протяжении двух с половиной столетий на принципах доверия и общих интересов.

С американской стороны в учениях принимают участие авианосец USS Theodore Roosevelt и ракетные эсминцы USS Paul Hamilton, USS Decatur, USS Wayne E. Meyer и USS Carl M. Levin.

Ранее сообщалось, что в США создадут полигоны для симуляции условий, близких к конфликту на Украине.