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Армия

Украинки призвали брать пример с израильтянок

Times: женщины ВСУ призвали украинок брать пример с израильтянок
Alina Smutko/Reuters

Входящие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины призвали соотечественниц к обязательной службе по примеру израильтянок. Об этом сообщает The Times.

При этом они признают, что женщинам в украинской армии нередко приходится сталкиваться с сексизмом и домогательствами со стороны мужчин.

По их словам, во время базовой подготовки ряд мужчин-военнослужащих смотрят на женщин свысока, кричат и заставляют чувствовать себя ничтожествами.

В сентябре 2025 года сообщалось, что ВСУ стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков.

Позднее глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что женщины должны идти служить в украинскую армию. По его мнению, нельзя считать какие-либо профессии сугубо мужскими или женскими, в том числе военное дело. Он также напомнил, что в некоторых странах женщины служат в армии, и «там не делают из этого трагедии».

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.

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