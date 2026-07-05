Украинки призвали брать пример с израильтянок

Входящие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины призвали соотечественниц к обязательной службе по примеру израильтянок. Об этом сообщает The Times.

При этом они признают, что женщинам в украинской армии нередко приходится сталкиваться с сексизмом и домогательствами со стороны мужчин.

По их словам, во время базовой подготовки ряд мужчин-военнослужащих смотрят на женщин свысока, кричат и заставляют чувствовать себя ничтожествами.

В сентябре 2025 года сообщалось, что ВСУ стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков.

Позднее глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что женщины должны идти служить в украинскую армию. По его мнению, нельзя считать какие-либо профессии сугубо мужскими или женскими, в том числе военное дело. Он также напомнил, что в некоторых странах женщины служат в армии, и «там не делают из этого трагедии».

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.