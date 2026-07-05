КСИР: Бог защитил Иран и Россию от удара противников с Запада

Некоторое время назад Запад хотел нанести поражение Ирану и России, заявил ТАСС заместитель командующего КСИР (иранского Корпуса стражей исламской революции) генерал Хосейн Маруфи.
По его словам, отношения Москвы и Тегерана имеют характер стратегического партнерства.
«Наши противники с Запада некоторое время назад попытались вместе по нам ударить, но благодаря мудрости и воле Бога этому не суждено произойти», — сказал военачальник во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.
3 июля делегация России во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым посетила проходящую в Тегеране церемонию прощания с Хаменеи. В нее также вошли представители МИД, мусульманского духовенства и Русской православной церкви. Всего на панихиде были представлены около 100 государств, некоторые — на уровне президентов и премьер-министров. Европейские страны на церемонию приглашены не были.
Ранее кулак Али Хаменеи установили на площади в Тегеране.