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КСИР: Бог защитил Иран и Россию от удара противников с Запада

Генерал Маруфи: Запад попытался ударить по Ирану и России, но не преуспел
Nathan Howard/Reuters

Некоторое время назад Запад хотел нанести поражение Ирану и России, заявил ТАСС заместитель командующего КСИР (иранского Корпуса стражей исламской революции) генерал Хосейн Маруфи.

По его словам, отношения Москвы и Тегерана имеют характер стратегического партнерства.

«Наши противники с Запада некоторое время назад попытались вместе по нам ударить, но благодаря мудрости и воле Бога этому не суждено произойти», — сказал военачальник во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.

3 июля делегация России во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым посетила проходящую в Тегеране церемонию прощания с Хаменеи. В нее также вошли представители МИД, мусульманского духовенства и Русской православной церкви. Всего на панихиде были представлены около 100 государств, некоторые — на уровне президентов и премьер-министров. Европейские страны на церемонию приглашены не были.

Ранее кулак Али Хаменеи установили на площади в Тегеране.

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