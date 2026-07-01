В Курской области пять человек пострадали в результате атаки ВСУ

Хинштейн: в результате атаки ВСУ на Рыльск пострадали пять человек

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск Курской области пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«У 39-летнего сотрудника полиции, раненого при детонации, минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правого плеча. У 52-летнего и 48-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Один из них — также сотрудник полиции. Еще один пострадавший — сотрудник коммунальных служб», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что также травмы получили 45-летний мужчина и 72-летняя женщина. У них диагностировали слепые осколочные ранения. При этом мужчина отказался от госпитализации, женщину доставили в Курск.

Утром 1 июля Хинштейн сообщил, что ночью ВСУ с помощью беспилотников разбросали на двух площадях в Рыльске взрывные устройства. По его словам, при разминировании боевой части взрывотехник ОМОН Росгвардии получил травмы, несовместимые с жизнью.

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