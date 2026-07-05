Количество атаковавших Москву БПЛА достигло 15

Собянин сообщил об уничтожении еще 5 дронов, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) еще пяти БПЛА противника, летевших к столице.

Пост опубликован в 15:39. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу 5 июля, достигло 15. Первые два были ликвидированы на подлете к городу около полудня. В 15:16 столицу атаковали пять дронов, а спустя девять минут — еще три.

На этом фоне московский аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты. Ограничения действуют с 14:49 и носят временный характер. Они введены, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.