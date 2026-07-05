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В КСИР заявили о попытках Запада нанести России и Ирану поражение

Генерал Маруфи: Запад хотел нанести России и Ирану поражение, но этому не бывать
Shutterstock

Попытки Запада нанести совместный удар по России и Ирану не увенчались успехом. Об этом заявил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Маруфи в интервью ТАСС.

«Отношения Ирана и России носят характер стратегического партнерства. Наши противники с Запада некоторое время назад попытались вместе по нам ударить, но благодаря мудрости и воле Бога этому не суждено произойти», — подчеркнул Маруфи.

Своим мнением генерал КСИР поделился во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, начавшейся 3 июля. В мероприятиях принимают участие иностранные делегации, однако Тегеран не пригласил государства, занявшие предвзятую позицию в отношении военных действий США против Ирана.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с кончиной верховного лидера республики.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.

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