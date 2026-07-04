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Политика

Медведев передал руководству Ирана соболезнования Путина в связи со смертью Хаменеи

Медведев передал Пезешкиану соболезнования от Путина в связи с гибелью Хаменеи
Официальный канал Дмитрия Медведева в «Максе»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев сообщил, что визит делегации России в Иран состоялся по прямому поручению российского лидера и был посвящен прощанию с аятоллой.

«Мы выразили глубину нашего сочувствия, передали соболезнования… У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации», — сказал зампред Совбеза РФ.

Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

3 июля в Иране началась многодневная церемония прощания с аятоллой. Проститься с религиозным лидером приехали представители ряда стран. Однако Тегеран отказался приглашать те страны, которые заняли по отношению к военным действиям США против Ирана «неправильную позицию».

Ранее сообщалось, что в США недовольны церемонией прощания с лидером Ирана.

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