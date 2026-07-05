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Армия

ВС России поразили военные аэродромы Украины

ВС России нанесли удар по украинским военным аэродромам и объектам ТЭК
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские вооруженные силы успешно атаковали ряд стратегических объектов на территории Украины, включая военные аэродромы, предприятия топливно-энергетического сектора и элементы транспортной системы. Об этом сообщило Минобороны России на платформе «Макс».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, под удар попали логистические центры, места производства и складирования дальнобойных беспилотников и их компонентов. Также были поражены позиции украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, расположенные в 149 районах.

Также 5 июля российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань-4 Сикер» по газораспределительной станции в Черниговской области. Объект был уничтожен.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

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