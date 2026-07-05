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Армия

Российская армия нанесла удар «Геранью» по ГРС в Черниговской области

ВС РФ уничтожили «Геранью-4» газораспределительную станцию в Черниговской области
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотниками «Герань-4 Сикер» по газораспределительной станции в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Ударом «Герани» станция, расположенная в населенном пункте Газопроводное, была уничтожена.

Кроме того, российские силы ударили по автозаправочным станциям в том же регионе. По данным оборонного ведомства, эти АЗС использовались для заправки техники украинской армии.

Первое упоминание БПЛА «Герань» с приставкой «сикер» появилось 27 июня. Тогда Минобороны России рассказало об успешном применении двух этих дронов по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, когда были уничтожены два истребителя МиГ-29 с боекомплектом, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д, а также личный состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

Как заявлял советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов, российские дроны «Герань Сикер» невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские военные поразили «Геранями» логистический центр ВСУ в Запорожье и нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области.

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