Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации последних групп ВСУ в Красном Лимане

Российская армия ведет зачистку одиночных групп ВСУ в Красном Лимане
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продолжают разминирование территорий и зачистку Красного Лимана в Донецкой народной республике от остатков украинских боевых подразделений. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным МО, штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ ведут наступление в направлении Голубых озер.

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевая бронемашина HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками, уточнили в Минобороны.

Накануне в Генштабе ВС РФ сообщили, что российские военнослужащие завершают операцию по взятию Красного Лимана. Город является крупным административным центом и логистическим узлом, расположенным к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.

Ранее немецкий журналист удивился скорости освобождения Константиновки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!