Российские войска продолжают разминирование территорий и зачистку Красного Лимана в Донецкой народной республике от остатков украинских боевых подразделений. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным МО, штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ ведут наступление в направлении Голубых озер.

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевая бронемашина HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками, уточнили в Минобороны.

Накануне в Генштабе ВС РФ сообщили, что российские военнослужащие завершают операцию по взятию Красного Лимана. Город является крупным административным центом и логистическим узлом, расположенным к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.

Ранее немецкий журналист удивился скорости освобождения Константиновки.