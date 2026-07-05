Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Заведение общественного питания получило повреждения в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, украинские военные использовали для ударов одну ракету и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны над Ростовом-на-Дону и четырьмя районами области. Среди них — Мясниковский, Октябрьский, Заветинский и Родионово-Несветайский.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Возгорания на месте падения фрагментов беспилотника зафиксировано не было.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 5 июля над территорией страны перехватили и уничтожили 71 дрон ВСУ самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля. Часть украинских БПЛА сбили над акваторией Черного моря и в Крыму. Остальные цели были нейтрализованы в Ростовской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее украинские беспилотники атаковали Москву и Санкт-Петербург.