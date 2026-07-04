В РСПП рассказали о мерах, принимаемых для защиты предприятий от дронов

Шохин: в России начали оснащать предприятия допвооружением для защиты от БПЛА

В России начали снабжать подразделения, обеспечивающие защиту промышленных объектов от атак украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дополнительными вооружениями. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Специалист в конце мая провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В том числе тогда обсуждался вопрос об оснащении более мощным вооружением подразделений резервистов, которые защищают заводы от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Некоторые из вопросов, которые я поднимал на этой встрече, решаются. В частности, промышленные предприятия и те наши резервисты, которые в БАРСе служат и закреплены за предприятиями, они уже получают дополнительные вооружения повышенных калибров и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — «Газета.Ru») активно закупают», — сообщил Шохин.

При этом он обратил внимание, что нередко бывают ситуации, в которых перехватить ракету или дрон ВСУ надо «на ранних подступах». Глава РСПП пояснил, что из-за этого предприятия не могут решить все проблемы самостоятельно.

Ранее Путин потребовал свести к минимуму последствия атак ВСУ на гражданские объекты и инфраструктуру.