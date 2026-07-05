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У границы Украины появился самолет-разведчик НАТО

Flighradar24: в небе над Румынией у границы с Украиной летает борт НАТО
U.S. Air Force

Недалеко от Черного моря и украинской границы, в небе над Румынией кружит самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry, передает РИА Новости со ссылкой на Flighradar24.

По информации сервиса, в 01:27 борт двигался в воздушном пространстве Румынии на высоте около 9,4 км. При этом он выписывал в небе почти идеальную «восьмерку».

Агентство уточняет, что самолет вылетел из аэропорта в литовском городе Шяуляй. Он направился в сторону Румынии, по пути облетев Украину и преодолев воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии.

Накануне самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, вновь выполнил полет над Черным морем. Воздушное судно вылетело с аэродрома базирования в румынской Констанце и курсировало над нейтральными водами акватории. При этом борт совершал полеты с запада на восток моря и обратно, не заходя в воздушное пространство каких-либо государств.

Ранее «ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал около Британии.

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