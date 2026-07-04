Над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО

Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, вновь выполняет полеты над Черным морем. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его данным, воздушное судно вылетело с аэродрома базирования в румынской Констанце и сейчас курсирует над нейтральными водами Черного моря. Самолет совершает полеты с запада на восток акватории и обратно, не заходя в воздушное пространство каких-либо государств.

Источник отметил, что Bombardier Challenger 650 Artemis II обычно выполняет такие миссии только по будним дням, поэтому его полет в выходной является редким случаем. При этом, по его словам, подобная ситуация фиксируется уже второй раз за лето — предыдущий такой вылет был зарегистрирован в июне, также в выходной день. В настоящее время самолет находится на высоте около 11,5 тысячи метров и следует вне маршрутов гражданской авиации.

Собеседник агентства обратил внимание, что с начала июня Bombardier Challenger 650 Artemis II неоднократно появлялся над Черным морем. Кроме того, самолет выполнял полеты вблизи Калининградской области, огибая регион через воздушное пространство Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее сообщалось о пролете американского разведчика над Черным морем.