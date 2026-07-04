Министр обороны Германии усомнился в том, что Украине нужны ракеты Taurus

Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Украина не нуждается в ракетах Taurus

Глава минобороны Германии Борис Писториус в интервью Das Bild ответил на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

«Я не думаю, что Украине все еще нужны Taurus», — сказал глава оборонного ведомства.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Писториус считает, что для Украины никогда еще «все не выглядело так хорошо, как сейчас». По его словам, сработала тактика Киева по нанесению ущерба нефтеперерабатывающим заводам противника, а в то время как в зоне боевых действий мало изменений.

В мае украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что республика открыта к получению немецких дальнобойных ракет Taurus, однако у нее уже есть собственные аналоги такого оружия. Тогда глава военного ведомства отмечал, что ВС страны обретают «определенную независимость» в этом направлении.

Ранее генсек НАТО сообщил о «тихой работе» по снятию ограничений на оружие для Киева.