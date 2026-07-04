Более 90 БПЛА атаковали регионы России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 13 часов уничтожили над семью регионами страны и Азовским морем 92 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 7:00 до 20:00. Беспилотники ликвидировали над Крымом, Белгородской, Курской, Тверской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областями, а также акваторией Азовского моря.

В ночь на 4 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Беглов заявил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений нет.

Одновременно Москву пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из которых уничтожены на подлете, рассказал Сергей Собянин. По данным Минобороны, за ночь над регионами было сбито 389 дронов.

Ранее Кремль ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке.