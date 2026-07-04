Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Более 90 БПЛА атаковали регионы России

Силы ПВО уничтожили над семью регионами России и Азовским морем 92 дрона
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 13 часов уничтожили над семью регионами страны и Азовским морем 92 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 7:00 до 20:00. Беспилотники ликвидировали над Крымом, Белгородской, Курской, Тверской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областями, а также акваторией Азовского моря.

В ночь на 4 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Беглов заявил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений нет.

Одновременно Москву пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из которых уничтожены на подлете, рассказал Сергей Собянин. По данным Минобороны, за ночь над регионами было сбито 389 дронов.

Ранее Кремль ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!