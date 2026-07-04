Одесская область попала под удар во время визита Зеленского

На юге Украины произошел взрыв в Одессе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Одесской области действует воздушная тревога.

Газета опубликовала два видео из местных пабликов с последствиями прилета. На этих кадрах над городом поднимается столб серого дыма.

До этого в Одесскую область приехал президент страны Владимир Зеленский. Там он провел совещание с военным командованием по вопросам безопасности региона. В том числе обсуждалось противодействие дронам и ракетам противника, противоминная защита и усиление сил ПВО (противовоздушной обороны) вертолетами.

После этого политик пообщался с детьми служащих в ВМС республики — посмотрел их рисунки, послушал истории о мечтах и увлечениях. Их родителям глава государства вручил награды за военную службу. Глава государства также объявил о создании в Одессе новой Академии военно-морских сил Украины. Это решение он принял в знак уважения и благодарности военно-морским силам республики и ко Дню ВМС Украины (первое воскресенье июля. — «Газета.Ru»).

Ранее Минобороны РФ пригрозило Зеленскому и ВСУ.