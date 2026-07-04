Попытка украинских властей под руководством президента Владимира Зеленского нанести ущерб российским гражданским объектам минувшей ночью не останется без ответа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам РФ не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что в ночь на 4 июля Вооруженные силы Украины попытались нанести комбинированный удар по территории России, применив крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства и БПЛА большой дальности.

Таким образом, отметили в министерстве, Зеленский намеревался отвлечь внимание сограждан и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны украинской армии в Константиновке. Однако российские военные отразили удар, уничтожив более 500 воздушных целей ВСУ, сообщили в МО.

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