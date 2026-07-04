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Армия

Зеленский объявил о создании Академии военно-морских сил Украины

Зеленский: в Одессе создадут Академию военно-морских сил Украины

В Одессе будет создана новая Академия военно-морских сил Украины, написал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

Политик уточнил, что принял это решение в знак уважения и благодарности военно-морским силам республики и ко Дню ВМС Украины (первое воскресенье июля. — «Газета.Ru»).

«Знаю, что есть такая потребность наших ВМС, есть соответствующая способность и есть, главное, желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине», — отметил глава государства.

Он пообещал реализовать все задачи.

До этого украинский лидер приехал в Одесскую область. Там он провел совещание с военным командованием по вопросам безопасности региона. В том числе обсуждалось противодействие дронам и ракетам противника, противоминная защита и усиление сил ПВО (противовоздушной обороны) вертолетами. После этого политик пообщался с детьми служащих в ВМС республики — посмотрел их рисунки, послушал истории о мечтах и увлечениях. Их родителям глава государства вручил награды за военную службу.

Ранее Кремль ответил на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке.

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