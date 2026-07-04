Песков: специальная военная операция на Украине будет продолжаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью радиостанции kp.ru, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться.

По его словам, украинская сторона полагала, что укрепленный район в Константиновке является неприступным, однако российские военные смогли опровергнуть это убеждение.

«Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное. Специальная военная операция будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что российские вооруженные силы полностью освободили Константиновку.

Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил важность освобождения Константиновки в ДНР.